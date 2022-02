광주시선관위 "대선, 거소·선상 투표 9~13일 신고해야"

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시선거관리위원회(이하 광주시선관위)는 9일부터 13일까지 신체에 중대한 장애가 있어 거동할 수 없는 사람 등이 병원·자택 등 자신이 머무는 곳에서 우편으로 투표하려고 할 경우 9일부터 13일까지 거소투표신고를 해야한다고 8일 밝혔다.

사전투표기간 및 선거일에 선박에 승선 예정이거나 승선 중인 선원도 같은 기간 중 선상투표신고를 하면 선박에 설치된 팩시밀리로 투표할 수 있다.

사전투표를 할 수 있는 군인(입영대상자 포함)·경찰공무원 중 영내 또는 부대 등에 근무하여 각 가정으로 배달되는 후보자의 선거공보를 받아 볼 수 없는 사람은 같은 기간 인터넷·모바일이나 서면으로 선거공보 발송 신청을 할 수 있다.

이사 등으로 주소지를 옮기는 유권자가 선거일에 새로운 주소지의 투표소에서 투표하기 위해서는 9일까지 전입신고를 마쳐야 한다.

거소투표 신고를 할 수 있는 선거인은 ▲신체에 중대한 장애가 있어 거동할 수 없는 사람 ▲병원·요양소에 머물거나 수용소·교도소 또는 구치소에 수용·수감된 사람 ▲사전투표소 및 투표소와 멀리 떨어진 영내 또는 함정에서 오랫동안 생활하는 군인이나 경찰공무원 ▲중앙선거관리위원회규칙이 정하는 외딴 섬에 사는 사람이다.

신고서를 작성해 주민등록이 돼 있는 구·시·군청 또는 읍·면사무소, 동 주민센터로 우편 발송하거나 직접 제출하되, 우편으로 발송하는 경우 오는 13일 오후 6시까지 도착해야 한다.

거소투표 신고서는 가까운 구·시·군청, 읍·면사무소 및 동 주민센터에 비치돼 있으며, 중앙선관위 또는 지방자치단체 홈페이지에서 내려 받을 수도 있다.

한편, 코로나19 확진 판정을 받은 사람이 거소투표신고기간 만료 전에 거소투표신고(문자메시지·카카오톡 등으로 지방자치단체에 신고 가능)를 하면 병원에 입원 중이거나 생활치료센터 또는 자택 등에 격리 중인 경우에도 모두 거소투표를 할 수 있다.

사전투표기간 및 선거일에 승선 예정이거나 승선 중인 선원도 투표 가능하다.

대한민국 국민이 선장을 맡고 있는 ▲대한민국 국적의 원양어업 및 외항 여객·화물운송사업 선박 ▲외국 국적 선박에 승선할 예정이거나 승선하고 있는 선원도 선상투표신고를 하면 투표할 수 있다.

승선 중인 선원은 선박에 설치된 팩시밀리(전자팩시밀리 포함)로, 승선 예정인 선원은 우편 발송 또는 직접 주민등록이 돼 있는 구·시·군의 장에게 신고서를 제출하되, 우편으로 발송하는 경우 오는 13일 오후 6시까지 도착해야 한다.

선상투표신고를 했으나 선상투표가 시작되는 내달 1일 전에 국내에 도착해 선상투표를 못하게 된 선원도 관할 구·시·군선관위에 그 사실을 신고하면 선거일에 자신의 주소지를 관할하는 투표소에서 투표할 수 있다.

사전투표를 할 수 있는 군인 등은 인터넷 등으로 선거공보 발송 신청 가능하다.

사전투표를 할 수 있는 군인(입영대상자 포함)과 경찰공무원 중 영내 또는 부대 등에 근무해 각 가정으로 배달되는 후보자의 선거공보를 받아 볼 수 없는 사람은 선거공보를 발송해달라고 인터넷·모바일 또는 주민등록지 관할 구·시·군선관위에 서면으로 신청할 수 있다.

단 거소투표신고를 한 군인·경찰공무원에게는 거소투표용지와 선거공보가 함께 발송되므로 선거공보 발송신청 대상이 아니다.

선거공보 발송신청을 하지 못한 경우라도 오는 21일부터 후보자의 책자형 선거공보 등을 ‘정책·공약마당’ 홈페이지에서 확인할 수 있다.

선거일 새로운 주소지에서 투표하려면 9일까지 전입신고 마쳐야 한다.

이사 등으로 주소지를 옮기는 경우에는 9일까지 전입신고(정부24 홈페이지를 통한 전입신고의 경우에도 동일)를 마쳐야 선거일에 새로운 주소지의 투표소에서 투표할 수 있다.

다만, 사전투표일인 내달 4일과 5일은 전입신고 시기와 관계없이 전국 읍·면·동마다 설치된 사전투표소 어디서나 투표할 수 있다.

광주시선관위 관계자는 “허위 거소투표 신고와 대리 투표행위 등을 근절하기 위해 예방·단속활동을 실시하고 접수된 거소투표 신고서를 전수 조사할 것”이라며 “허위 신고 등 위반 혐의가 발견되면 현지 확인·조사 후 엄정하게 조치할 방침”이라고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr