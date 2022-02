부산 탄소중립 클라쓰 보소! … 부경대 박가현 학생, 기후 위기 대응 콘텐츠 공모전 ‘대상’

작품명, ‘마! 이게 부산의 탄소중립이다’



생태공학과 1학년생 팀도 우수상 쾌거

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 국립부경대학교 전기공학과 1학년 박가현 학생이 그린인베스트먼트그룹(GIG) 주최 ‘부산의 기후 위기 대응 대학생 콘텐츠 공모전’에서 대상에 선정되며 상금 100만원을 받았다.

공모전은 부산의 기후 위기 문제에 관심이 있는 청년의 아이디어를 통해 탄소중립 실현과 기후 위기 대응에 이바지할 수 있는 미래 의제를 설정하고 교육·홍보 콘텐츠를 발굴해 사회적 공감대를 확산하고자 열렸다.

박가현 학생은 ‘기후 위기 대응을 위한 부산의 탄소중립과 친환경에너지 전환’을 주제로 열린 공모전에 카드 뉴스 콘텐츠 ‘마! 이게 부산의 탄소중립이다’란 작품을 내놓았다.

작품에서 부산시가 탄소중립을 위해 추진하는 다양한 정책과 노력을 부산 사투리를 활용해 10장의 카드 뉴스 이미지로 알기 쉽게 표현했다.

공모전에서 박가현 학생의 대상 외에도 생태공학과 1학년 임이주, 신명수, 이성휘, 김병윤, 이원호 학생팀이 낸 ‘우리는 지금 탄소중립 실천 중’이 우수 작품에 선정됐다.

박가현 학생은 “세계 최대 그린포트 조성 계획, 첨단 스마트 에코시티 건설, 수소와 암모니아를 활용한 그린 경제 구축 등 탄소중립 사회에 도달하려 힘쓰는 부산의 다양한 노력을 담아내 좋은 결과를 얻은 것 같다”라고 말했다.

영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr