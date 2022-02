광주 남부소방서 “High-Five” 청렴 선포식 개최

[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남부소방서는 시민이 공감하고 신뢰하는 청렴한 조직문화 조성을 위해 청렴 선포식을 개최했다고 8일 밝혔다.

청렴 선포식은 “High-Five”의 청렴 실천을 강조하며 관서장을 중심으로 전 직원들이 참여했으며 코로나19 방역수칙을 준수하여 영상시스템을 활용해 실시했다.

“High-Five(H5)”란 H1(정직)은 정직하고 진실된 마음으로 청렴을 실천하다,

H2(경청)는 청렴 취약분야에 대해 항상 귀 기울이다, H3(조화)는 함께 소방민원의 청렴을 논의하다, H4(희망)는 청렴으로 매일 한 걸음씩 다가가다, H5(행복)는 남부소방서, 청렴으로 행복하다는 의미이다.

이에 남부소방서는 ▲ 건의사항 등 청렴 해피콜 실시 ▲ 청렴 사례 등 청렴 방송 운영 ▲ 청렴 서약서 작성 ▲ 맞춤형 공직자 청렴교육 등을 지속적으로 추진해 2022년 청렴한 남부소방서로 거듭나기 위한 High-Five 실천 결의를 다짐했다.

이정자 남부소방서장은 “청렴 선포식을 시작으로 시민이 신뢰하는 공정하고 청렴한 남부소방서가 될 수 있도록 공직자로서 책임과 의무를 다해 줄 것”을 당부했다.

