경기회복에도 제조업 재고 증가…한은 "수요 둔화 탓 아니야"

전세계적으로 재화 수요증가와 공급부족 현상이 이어지고 있지만 지난해 하반기 국내 제조업 재고는 오히려 증가한 것으로 나타났다. 다만 과거와 같이 수요둔화에 따른 재고 증가가 아닌 만큼 경기회복 과정에서 재고 흐름이 안정될 것이란 분석이 나온다.

한국은행은 8일 '최근 공급차질 및 감염병 상황이 제조업 재고에 미친 영향' 보고서에서 "전세계적으로 재화 수요가 크게 증가한 반면 생산 차질, 물류 지연 등으로 공급부족이 지속되는 상황에서 지난해 하반기 국내 제조업 재고는 오히려 빠르게 증가했다"고 설명했다.

지난해 3분기 이후 국내 제조업 재고는 자동차 부품, 반도체, 금속, 석유제품, 화공품 등을 중심으로 크게 증가한 것으로 집계됐다. 공급이 주춤하고 수요가 늘어나는 상황에서는 재고가 줄어드는 것이 일반적이지만 국내 제조업은 재고가 증가한 만큼 한은 '이례적인 현상'이라고 설명했다.

이와 관련해 한은은 비메모리 반도체 생산차질에 따른 중간재 출하 감소 등이 영향을 미쳤다고 설명했다. 동남아 지역 비메모리 반도체 생산차질이 국내외 완성차와 IT기기 생산에 부정적 영향을 미치면서 국내에서 생산되는 여타 중간재의 재고가 증가했다는 설명이다.

또 철강, 화학제품의 경우 국제 원자재 가격 급등에 따른 제품가격 상승으로 출하가 감소하면서 재고 증가 요인으로 작용했다. 실제 철광석, 유연탄, 원유 등 주요 원자재 가격이 크게 상승해 철강 등 생산량이 축소하면서 단가가 빠르게 올랐다.

지난해 코로나19 확산세 심화로 이동량이 줄어들면서 경유, 휘발유 등 석유제품의 판매도 둔화됐다. 한은은 "주로 경기둔화기에 수요가 감소하면서 재고가 늘어났던 과거와 달리 최근에는 견조한 수요에도 불구하고 공급차질 및 감염병 확산의 영향으로 경기회복기에 재고가 증가했다"고 설명했다.

이 같은 상황을 감안할 때 최근 재고 증가가 향후 제조업 경기 둔화를 시사하는 것으로 보기에는 어렵다는 설명이다. 한은은 "향후 재고 변화와 관련한 불확실성이 여전히 높지만 앞으로 글로벌 공급차질이 완화되고 감염병 상황이 개선될 경우 차량용 부품 등 중간재 출하가 되살아나면서 제조업 재고 흐름이 안정화될 전망"이라고 설명했다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr