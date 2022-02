GS이니마, 베트남 수처리업체 인수…동남아 첫 진출

[아시아경제 김혜민 기자] GS건설의 자회사인 GS이니마가 베트남 수처리업체 지분을 인수하며 동남아 수처리시장에 진출했다.

GS건설은 8일 스페인 소재 자회사인 GS이니마가 베트남 남부 롱안성 공업용수 공급업체인 푸미빈 건설투자사(PMV)의 지분 30%를 인수했다고 밝혔다.

PMV는 호치민시와 인접한 롱안성에서 2개 공업용수 공급 사업장을 운영 중인 수처리 업체다. GS건설은 "대부분의 계약이 50년으로 장기간인데다 베트남 경제성장으로 수요가 크게 늘어날 것으로 예상돼 안정성고 성장성 모두 뛰어나다고 판단했다"며 인수 배경을 설명했다.

GS이니마의 지분 인수로 전체 지분은 GS이니마(30%), 말레이사 수처리 회사인 RBC(30%), 베트남 개인 투자자(40%)로 구성되게 됐다.

GS이니마는 이번 인수를 통해 아시아 수처리 시장 진출과 함께 사업 영역을 전세계로 확대할 계획이다. 특히 GS건설이 세계 수처리 선진시장인 싱가포르에서 세계 최초로 개발한 '해수담수화 신재생에너지 혁신기술'을 상용화하기 위한 연구를 싱가포르 수자원공사와 공동 진행하고 있어 시너지가 있을 것으로 예상했다.

허윤홍 GS건설 신사업부문 대표는 "베트남 시장 진출로 오세아니아를 제외한 5대주로 수처리 사업영역을 확장하게 됐다"며 "GS건설의 미래 성장 동력이자 ESG시대의 대표적인 친환경 사업인 수처리사업 분야에서 글로벌 리더로서의 위상을 공고히 할 것"이라고 강조했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr