[아시아경제 이정윤 기자] 에코마케팅 에코마케팅 230360 | 코스닥 증권정보 현재가 15,200 전일대비 600 등락률 +4.11% 거래량 96,886 전일가 14,600 2022.02.08 11:04 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목] "에코마케팅, 안다르 매출 성장 수혜 기대"에코마케팅, 주당 110원 현금배당 결정에코마케팅, 2Q 영업익 88억…전년比 57%↓ close 은 주주가치 제고 목적으로 자사주 58만5000주 소각을 결정했다고 8일 공시했다. 소각 규모는 143억7342만원가량이다.

회사 측은 "배당가능이익 범위 내에서 취득한 자기주식을 이사회 결의에 의해 소각하는 건으로 주식수만 감소하고 자본금의 감소는 없다"라면서 "발행주식총수의 1.79%를 소각해 발행주식 총수는 3273만3029주에서 3214만8029주로 감소한다"고 밝혔다.

