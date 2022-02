'AI 어벤져스' 업스테이지, 국제학술대회서 논문 채택

아이스크림에듀와 공동연구 결실

[아시아경제 차민영 기자] 인공지능(AI) 스타트업 업스테이지가 국제학술대회인 '웹 콘퍼런스 2022'에서 딥러닝 기반의 에듀테크 기술 관련 자사 논문이 채택됐다고 8일 밝혔다.

업스테이지는 초·중등 스마트러닝 '아이스크림 홈런'을 운영하는 '아이스크림에듀'와 함께 이번 연구를 진행했다. 두 기업은 초개인화 학습을 위한 ‘지식추적 AI’ 모델을 고도화 하기 위해 AI 기반 비대면 교육 기술을 공동으로 연구해왔다.

이번 논문은 지식추적에 데이터 자체의 고유한 패턴으로부터 유용한 정보를 찾아내는 딥러닝 기법인 '대조학습'을 도입한 첫 연구라는 의미가 있다. 이는 일방향성을 갖던 기존 연구방법보다 효과적인 결과를 도출할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

공동 개발된 딥러닝 기술은 아이스크림에듀의 아이스크림 홈런 수학 서비스에 적용돼 실증 단계를 밟고 있다. 연내에 수학 교과 외에 다른 교과로도 기술 적용을 확장할 계획이다.

김성훈 업스테이지 대표는 “정보기술 전반을 다루는 콘퍼런스에서 에듀테크 논문이 채택되는 것은 상당히 어려운 일”이라며 “제출 논문 중 단 17%만 채택된 이번 웹 콘퍼런스에서 딥러닝 기술인 ‘DKT’ 논문이 채택됐다는 것은 세계 최고 수준에 도달했다는 것”이라고 말했다.

한편, 올해 웹 콘퍼런스는 프랑스 리옹대학 주최로 4월 25∼29일까지 온라인으로 개최된다. 올해 이 학술대회에는 1994년 첫 행사 이래 사상 최다인 1822건의 논문이 제출됐으나 이 중 323편(17.7%)만 채택됐다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr