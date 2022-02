SK바이오팜, 지난해 매출 4000억원 돌파…창사 이래 최대 실적

매출 4186억원, 영업이익 953억원

세노바메이트 글로벌 확장 가속화

작년 미국 매출 782억원 달성

글로벌 R&D 집중…바이오신약 개발 나서

[아시아경제 이관주 기자] SK바이오팜이 지난해 매출액 4000억원을 돌파하며 창사 이래 최대 실적을 기록했다.

SK바이오팜은 연결재무제표 기준 지난해 매출 4186억원, 영업이익 953억원을 달성했다고 8일 밝혔다.

뇌전증 혁신신약 '세노바메이트'의 미국 매출 증가세와 유럽 허가에 따른 마일스톤 수령, 중국기술수출 및 현지법인 설립, 캐나다 기술수출 등 성과에 힘입어 연매출이 전년 대비 16배 이상 증가해 창사 이래 최대치를 기록했다는 게 회사 측의 설명이다.

세노바메이트는 작년 미국·유럽·일본·중국 등 글로벌 4대 시장 진출을 완료했다. 미국은 직접 판매, 유럽과 일본은 파트너십, 중국은 현지법인 설립을 통해 지역별 맞춤형 전략을 구사하며 제품 경쟁력을 높여가고 있다.

세노바메이트(미국 제품명 엑스코프리®)의 작년 미국 매출은 782억원으로, 전년 대비 6배 증가했다. 특히 지난해 4분기에는 전년 동기 대비 4배 가까이 늘어난 279억을 판매했다. 처방 건수도 지난 10년간 출시된 경쟁 약물들의 출시 20개월차 수치를 웃도는 등 가파른 상승세를 보였다. 세노바메이트는 올해 매출 2배 이상 성장을 목표로 하고 있다.

SK바이오팜의 미국 법인인 SK라이프사이언스는 세노바메이트의 최대 장점인 발작완전소실율을 바탕으로 전방위 마케팅을 진행 중이다. 뇌전증 연구 펀딩 관련 비영리 재단인 'CURE Epilepsy'와 협업해 질환 인식 개선에 앞장서고, 미국신경과학회·미국뇌전증학회 등 연례학술대회에서 장기 유효성 및 안정성 데이터도 꾸준히 발표하고 있다.

유럽 지역 출시 국가도 확대될 전망이다. 파트너사 안젤리니파마는 지난해 6월부터 독일·스웨덴·덴마크·영국에서 제품(유럽 제품명 온투즈리TM)을 순차적으로 출시했다. 추후 프랑스·이탈리아·스페인·스위스 등 주요국을 비롯해 유럽자유무역협정 체결국인 아이슬란드·노르웨이·리히텐슈타인에서도 발매할 계획이다. 세노바메이트의 아시아 지역발매를 위해 현재 중국·일본·한국에서 임상 3상을 진행 중이고, 2024년 파트너사 엔도그룹을 통해 캐나다 출시도 목표로 하고 있다.

SK바이오팜은 시장 확장과 더불어 글로벌 연구개발(R&D) 투자에도 집중하고 있다. 레녹스-가스토 증후군 치료제 '카리스바메이트(Carisbamate)'는 지난달 글로벌 임상 3상에 착수했다. SK바이오팜의 첫 표적항암 신약 'SKL27969'도 같은 달 미국 임상 1상에 돌입했다. 이와 함께 최근 miRNA 공동연구 계약을 체결하며 바이오신약 개발에 나섰다.

SK바이오팜은 앞으로도 유망 기술을 보유한 국내외 기업들과 협업하며 혁신신약 R&D 생산성 및 효율성을 높여 나간다는 계획이다. 나아가 뇌전증 감지 및 예측 디바이스를 개발하고, 관련 기업에 투자를 검토하는 등 디지털 헬스케어 분야로 비즈니스 확장을 모색하고 있다. SK바이오팜 관계자는 "미국·유럽 등 주요 시장에서 상승 기조를 이어가며 질적 성장을 지속하는 한편, 남미를 포함한 다양한 지역으로 기술수출을 적극 진행해 양적 성장도 동반 추진할 계획"이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr