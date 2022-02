계속된 방역조치에 커지는 불만…자영업자 "인원제한 없이 집회 열 것"

오는 15일 광화문 광장에서 집회 열 예정

[아시아경제 공병선 기자] 코로나19 방역조치가 길어지면서 자영업자와 소상공인들의 불만은 더욱 커지고 있다. 자영업자들은 인원 제한 조치에도 불구하고 총동원령을 통해 정부에 항의할 예정이다.

8일 코로나피해자영업총연합(코자총)은 오는 15일 서울 광화문 광장 인근에서 정부의 사회적 거리두기 방침 규탄 집회를 열 것이라고 밝혔다. 코자총은 외식업중앙회와 한국휴게음식업중앙회, 한국단란주점업중앙회, 한국유흥음식업중앙회 등 자영업자들이 모여있는 시민단체다.

이번 집회는 인원 제한 없이 최대한 많은 인원이 몰릴 것으로 예상된다. 지금까지 정부 지침대로 299명 이내로 집회를 열었지만 더욱 큰 목소리를 낼 필요가 있다는 취지에서다. 오호석 코자총 공동대표는 "말 그대로 총동원령을 내렸다"며 "경찰의 방해가 있겠지만 가능한 많은 인원이 모여서 정부 방침에 항의할 것"이라고 밝혔다.

앞서 민주노총과 전국철도노조 등은 인원 제한에도 불구하고 대규모 집회를 열었다. 하지만 코자총은 코로나19 확산을 막기 위해 정해진 인원 내에서 집회를 열어왔다.

현재 정부는 코로나19로 인한 자영업자의 피해를 회복하기 위해 여러 조치를 펼쳤지만 자영업자들은 여전히 부족하다는 입장이다. 전날 2차 방역지원금 규모를 업체당 300만원에서 1000만원으로 상향 조정하고 손실보상 보정률을 80%에서 100%로 높이는 추가경정예산(추경)안이 국회 상임위원회를 통과했다. 아울러 연매출 100억원 이하의 중기업 가운데 식당과 카페처럼 인원 제한 대상 시설도 손실보상 대상에 포함됐다.

