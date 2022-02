충남, ‘학교 밖 청소년’ 자립 지원 확대

[아시아경제(홍성) 정일웅 기자] 충남도가 학교 밖 청소년의 자립과 교육평등권 보장에 행정력을 집중한다.

8일 도에 따르면 지역에서 학업을 중단한 이른바 학교 밖 청소년은 2018년 1851명, 2019년 2006명, 2020년 1407명 등 지속 발생하고 있다.

도는 학교 밖 청소년이 정서적으로 소외되지 않고 주변과 소통하는 기회를 가질 수 있도록 정책적 지원에 나설 방침이다.

우선 올해부터 세상소통카드의 지원대상과 기간을 확대한다. 세상소통카드는 2019년 6월부터 월 5만원의 교통비를 지원하는 형태로 지급됐다. 도입 당시부터 지난해까지 지급대상은 만9세~만18세, 기간은 8개월간 유지됐지만 올해는 만9세~만19세, 12개월로 지원대상과 기간을 확대한다.

카드 사용범위도 교통비를 포함한 문화체험비, 진로개발비, 간식비 등으로 늘린다는 게 도의 방침이다.

올해부터는 미인가 대안교육기관 급식지원도 추진된다. 제도권 학교에서 무상급식이 이뤄지는 것과 달리 무상급식 혜택을 받지 못하던 학교 밖 청소년이 교육평등권을 보장받고 차별 없는 먹을거리 복지혜택을 받게 한다는 취지다.

도는 관내 9개 시·군 대안교육기관에 재학 중인 학교 밖 청소년 864명에게 출석일 180일 동안 하루 1회 급식비 4000원을 지원할 계획이다. 이를 위해 투입될 예산은 총 6억2200만원이다.

급식비 지원은 대상자가 급식 신청서를 대안교육기관에 제출하면 대안교육기관이 매 분기별로 관할 시·군에 신청해 받는 형태로 이뤄진다.

도 관계자는 “학교 밖 청소년이 꾸준히 발생하는 것과 함께 정서적 소외 문제가 부각되는 상황”이라며 “도는 이들 청소년이 지속적으로 사회활동에 참여하고 자립과 자기계발을 할 수 있도록 지원을 확대해 나갈 것”이라고 말했다.

한편 도는 ‘학교 밖 청소년 보호·지원체계 개선’ 연구용역을 추진해 세상소통카드 외에도 학교를 벗어난 모든 청소년이 재학생과 동등한 혜택을 받고 사회의 구성원으로서 자립할 수 있게 지원하는 근본적 체계를 마련할 계획이다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr