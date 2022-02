우아한형제들 "외식업주 자녀 장학금 1인당 600만원 지원"

200억 규모 '우아한 사장님 살핌기금' 본격 가동

오는 20일까지 신청…배민입점 업주 아니어도 가능

외식업자 의료비·생계비 최대 1700만원 지급

[아시아경제 김보경 기자] 우아한형제들은 경제적 어려움에 처한 외식업 사업주의 자녀에게 1인당 최대 600만원의 장학금을 지급한다.

배달의민족 운영사인 우아한형제들은 8일 김봉진 의장이 기부해 마련한 200억원 규모의 '우아한 사장님 살핌기금'이 본격 가동에 들어간다고 밝혔다.

살핌기금은 우선 외식업주 자녀의 장학금 지원에 100억원이 사용된다. 배달의민족 입점업주가 아니어도 경제적 어려움을 겪고 있는 외식업 가정이라면 누구나 신청할 수 있다.

1년 이상 외식업을 운영하고 있고, 건강보험료 납부액 기준 중위소득 100% 이하인 업주의 고등학생, 대학생 자녀가 그 대상이다.

고등학생은 연간 학업지원금 300만원, 대학생은 연간 학업지원금 400만원(일반전형) 또는 주거비 지원금 600만원(주거독립전형)을 받을 수 있다.

신청은 오는 20일까지 배민사장님광장 홈페이지 또는 우아한사장님 자녀 장학금 지원 홈페이지를 통해 자녀 본인이 접수해야 한다.

나머지 100억원은 외식업자의 의료비, 생계비 지원에 쓰인다. 지난해 12월에 시작해 올해 말일까지 연중 접수 중이다. 2020년 기준 연매출액 3억원 이하 또는 올해 기준 중위소득 140% 이하(3인 가구 기준 월 소득 587만3000원 이하)인 외식업 사장님 가운데 질병이나 사고를 당한 경우라면 신청 가능하다.

지원자에게는 1인당 최대 1700만원이 지급된다. 희망브리지 전국재해구호협회 홈페이지 또는 카카오톡 채널 '우아한 사장님 살핌기금'을 통해 접수하면 된다.

우아한 사장님 살핌기금은 김봉진 의장이 밝힌 기부 선언 이행의 일환이다. 김 의장은 지난해 2월 글로벌 기부운동인 '더 기빙 플레지(The Giving Pledge)'에 한국인 최초로 참여하면서 재산의 절반 이상을 사회에 환원한다고 밝힌 바 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr