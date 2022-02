천연 골관절염 치료제 SK케미칼 '조인스' 누적 매출 5000억원 달성

[아시아경제 이관주 기자] SK케미칼은 2002년 출시한 ‘천연물의약품 1호’ 골관절염 치료제 조인스정이 누적 매출 5000억원을 돌파했다고 8일 밝혔다.

국내에서 개발된 천연물 골관절염 치료제가 누적 매출 5000억원을 돌파한 것은 조인스정이 처음이다. 출시 후 20년간 판매된 조인스정의 총 수량은 12억5000만 정으로, 한 해 평균 6000만 정 이상이 판매·복용된 셈이다.

조인스정은 600여개 천연물 성분을 과학적인 방법으로 평가·분석한 결과를 바탕으로 통증과 염증을 낮추는 3가지 유효성분인 위령선·괄루근·하고초를 주성분으로 선정해 개발한 골관절염 치료제다. 인체조직의 항상성을 추구하는 동양의학 원리에서 출발해 임상 연구 등을 거쳐 기존 소염제와 동등한 통증감소효과를 나타내면서 주요 부작용은 유의미하게 낮추는 결과를 확인했다. 의약품 조사기관 유비스트에 따르면 조인스정은 지난해 매출 450억원을 기록, 국내 시판 중인 천연물 의약품 중 매출 1위를 차지했다.

SK케미칼은 올해에도 지속적인 마케팅 강화를 통해 성장세를 이어갈 계획이다. 전광현 SK케미칼 사장은 "조인스정은 20년간의 처방 데이터를 통해 유효성과 안전성을 검증받은 대표적인 천연물 의약품"이라며 "노령화 시대가 빠르게 도래하고 있는 만큼 골관절염 치료제 포트폴리오를 강화해 관절염 환자들의 삶의 질 개선에 기여할 것"이라고 말했다.

이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr