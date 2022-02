오리온, '닥터유 면역수' 출시…"물로 아연 섭취"

[아시아경제 송승윤 기자] 오리온은 정상적인 면역기능에 필요한 아연을 물로 섭취할 수 있는 건강기능식품 ‘닥터유 면역수’를 출시한다고 8일 밝혔다.

닥터유 면역수는 530ml 기준으로 아연 5mg이 들어가 정상적인 면역기능에 도움을 줄 수 있는 것이 특징이다. 무색, 무취 물 타입의 건강기능식품으로는 국내 최초다. 바쁜 일상 속에서 간편하게 마시면서 아연을 보충할 수 있고, 음식 등과 함께 부담없이 음용할 수 있는 것도 장점이다.

오리온 면역 관련 건강기능식품의 수요가 느는 것에 주목해 1년여 간의 연구 끝에 최적의 아연 배합 레시피를 개발했고 닥터유 면역수를 선보이게 됐다. 닥터유 면역수는 오는 14일부터 공식 앱과 홈페이지에서 판매된다. 오리온은 소비자들이 손쉽게 제품을 구매할 수 있도록 대형마트와 편의점, 이커머스 등으로 판매처를 확대해 나갈 계획이다.

닥터유 면역수를 생산하는 오리온제주용암수 공장은 지난해 10월 식약처 우수건강기능식품제조기준인 GMP 인증을 획득했다. 아울러 식품안전경영시스템 FSSC 22000 인증, HACCP 인증, 할랄 인증도 얻었다. 법적 기준보다 더 많은 90여 개 항목의 자체 검사를 진행하는 등 엄격한 품질관리에도 노력을 기울이고 있다.

오리온은 음료 사업을 그룹 신수종 사업의 한 축으로 선정하고 미네랄이 풍부한 제주 용암해수를 원수로 사용해 만든 ‘닥터유 제주용암수’도 판매 중이다. 최근에는 라벨을 없앤 환경 친화적 포장을 적용한 ‘닥터유 제주용암수 무라벨’을 출시했다.

오리온 관계자는 "물처럼 간편하게 마시면서 면역기능을 챙길 수 있는 닥터유 면역수를 출시해 다양한 제품 라인업을 갖추게 됐다"면서 "제주 청정 수자원인 용암해수와 기능성 원료를 활용한 제품 개발에 집중해 소비자에게 더 좋은 물을 제공할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

송승윤 기자 kaav@asiae.co.kr