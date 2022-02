오는 11일, ZOOM 통해 교육

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 창원상공회의소 경남 FTA 활용지원센터는 지역 수출기업의 ‘역내포괄적경제동반자협정(RCEP)’ 활용 능력 향상을 위해 오는 11일 온라인 설명회를 개최한다고 7일 밝혔다.

이번 설명회에서는 김성열 부산본부세관 주무관이 지난 1일 발효된 RCEP 협정의 규정 중 원산지 결정 기준과 관세 혜택에 대해 중점적으로 설명할 예정이다.

RCEP은 세계 경제 규모의 3분의 1인 총 15개국(아세안 10개국, 한국, 중국, 일본, 호주, 뉴질랜드)이 참여하는 세계 최대 규모의 자유무역협정이자, 일본과는 처음으로 맺어진 자유무역협정이다.

설명회 참여 신청은 창원상공회의소 홈페이지 내 행사·교육 게시판에서 할 수 있으며, 더욱 자세한 사항은 경남 FTA 활용지원센터로 문의하면 된다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr