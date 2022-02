[포토] 윤석열, '한국 경제 비전' 발표

[아시아경제 윤동주 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 7일 서울 중구 대한상공회의소에서 열린 대선후보 초청 특별강연에 참석하고 있다.

윤 후보는 이 자리에서 디지털 전환·미중 갈등·기후변화 등 글로벌 경제 환경 속 한국 경제가 나아갈 방향에 대한 비전을 밝혔다.

윤동주 기자 doso7@asiae.co.kr