김해시, 상반기 ‘일자리우수기업 인증’ 참여 기업 모집

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 김해시는 오는 21일까지 ‘2022년 김해 일자리 우수기업 인증’ 대상기업을 모집한다고 7일 밝혔다.

일자리 우수기업 인증은 관내 일자리 창출과 근로 안정에 노력한 기업들을 심사해 근로환경 개선사업비와 각종 인센티브를 지급하는 사업이다. 지난 2019년 최초 시행 이후 지난해까지 총 27개 업체를 선정했다.

지원 대상은 2020년 2월 1일 이전부터 관내 소재(본사 또는 주공장)한 상용근로자가 10인 이상인 중소기업이다. 최근 1년간 노동자 고용증가인원이 3명 이상이고, 고용증가율이 5% 이상을 충족해야 한다.

선정된 기업에는 ‘일자리 우수기업’ 인증(2년) 및 인증패 수여, 근로환경 개선비 최대 1000만원 지원, 지방세 세무조사 3년간 유예, 우수중소기업 지원시책 등의 혜택이 제공된다.

선정 절차는 1차 서류심사 및 2차 현장실사와 심사위원회 심의를 거쳐 오는 5월 말 최종 인증업체를 선정할 계획이다. 일자리 성장성 및 안정성, 기업경영의 건전성 등을 평가한다.

김해시 관계자는 “어려운 경제 여건 속에서도 일자리 창출과 노동자의 근로복지 향상에 노력하는 관내 기업들에 감사드린다”며 “일자리 우수기업 인증사업을 통해 기업의 노력에 조금이라도 도움이 되도록 지원하겠다”고 말했다.

