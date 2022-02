11번가, 밸런타인데이 라이브방송…최대 50% 할인

[아시아경제 임춘한 기자] 11번가 밸런타인데이를 맞아 ‘라이브11’을 통해 라이브방송을 연달아 선보인다고 7일 밝혔다.

오는 8일 오후 6시엔 라이브11 공채 1기 주서현 쇼호스트가 밸런타인데이 특집 페레로로쉐 라이브방송을 진행한다. 페레로로쉐 초콜릿을 최대 25% 할인 판매하며, 방송 중 구매인증 고객을 추첨해 대왕 페레로로쉐인 그랜드로쉐를 증정한다.

오는 10일 오후 9시 파스쿠찌 매장 털업 방송에는 방송인 조나단이 파스쿠찌 매장을 직접 방문해 달달한 디저트를 소개한다. 방송 중 베리베리 카스텔라와 딸기라떼 젤라또를 50% 할인하는 반값딜을 진행하며 딸기샌드 홀케이크, 초코샌드 홀케이크 등 8종 디저트를 최대 35% 할인 판매한다.

오는 11일 오후 8시 밸런타인데이 특집 요기요 라이브방송에는 카페사장 캐릭터 최준이 출연해 요기요 금액권 4종을 10% 할인한 가격에 판매한다.

11번가 관계자는 “코로나19 장기화로 지친 고객들이 밸런타인데이 시즌의 설레는 분위기를 느낄 수 있도록 다양한 라이브방송을 준비했다”며 “설 직후 이어지는 유통 대목인만큼 고객들이 라이브방송을 통해 밸런타인데이 선물도 저렴하게 구매하고 미리부터 기념일 분위기를 한껏 체감할 수 있기를 바란다”고 말했다.

