[올림픽] 베이징 올림픽 개회식 흥행 저조…후원 日 기업도 울상

지난 4일 개막한 2022 베이징 동계올림픽 개회식의 미국 내 시청자 수가 크게 감소한 것으로 확인됐다.

6일 외신에 따르면 미국 내 올림픽 독점 중계권사인 NBC방송 시청자수는 1400만명으로 집계됐다. NBC방송의 미디어 플랫폼의 시청자 수를 합쳐도 1600만명에 불과했다.

이는 1670만명에 그친 지난해 2020 도쿄하계올림픽 개회식과 비슷한 수치다. 다만 2830만명이 봤던 2018 평창 동계올림픽 개회식 때보다는 43% 급감했다.

인사이드더게임즈 관계자는 개회식이 열린 시간은 베이징 시간 오후 8시(한국시간 오후 9시)로 미국 동부시간 오전 7시, 서부 시간 오전 4시여서 시청자 수가 급감한 것으로 보인다고 밝혔다.

다만 평창 올림픽 개회식은 더 이른 오후 8시(미 동부 시간 오전 6시·서부시간 오후 3시)에 열렸다. NBC 방송은 개회식을 미국 저녁 프라임 시간대로 옮겨 지연 중계로 내보냈다.

한편 중국 인권 상황을 이유로 미국을 비롯한 서방 국가가 이번 올림픽에 정부 대표단을 보내지 않는 '외교 보이콧'을 실행한 것도 시청자 수 급감의 배경으로 꼽힌다. 니혼게이자이신문(닛케이)에 따르면 도요타자동차, 파나소닉, 브리지스톤 등 월드와이드 올림픽 파트너 후원사로 계약한 일본 대기업들도 관련 로고를 사용한 TV 광고물을 선보인 사례가 한 건도 없는 것으로 나타났다. 닛케이는 신장위구르 인권 문제 등을 이유로 미국 등이 외교적으로 보이콧한 베이징올림픽을 마케팅에 활용하면 오히려 역효과를 낼 것으로 해당 기업들이 우려하고 있다고 전했다.

서믿음 기자 faith@asiae.co.kr