고용부, 'K-디지털 기초역량훈련' 40개 과정 신규공급

고용노동부와 직업능력심사평가원은 디지털 기초지식이 없는 청년, 중장년 구직자를 위한 'K-디지털 기초역량훈련' 과정 40개를 신규 선정해 올해 113개 과정으로 대폭 확대한다고 6일 밝혔다.

K-디지털 기초역량훈련은 청년, 중장년 구직자에게 데이터 분석, 코딩, 메타버스 등 디지털·신기술 분야 기초역량 개발을 지원하는 사업이다. 올해로 2년 차를 맞았다.

고용부는 심사를 통해 올해 14개 기관의 40개 과정을 추가로 공급해 총 24개 기관, 113개 과정으로 대폭 확대할 예정이다.

메타버스 과정을 발굴했고, 중요성이 높아지고 있는 사물인터넷(IOT), 3D 디자인 분야 등으로 과정을 다양화했다.

또 클래스101, 더에이아이랩 등 민간의 혁신 기관들이 대거 참여해서 훈련 참여를 원하는 수강생들의 선택의 폭도 보다 넓어질 예정이다.

고용부는 대학에서 자율적으로 운영 중인 비교과 포인트 제도와 연계해 훈련 수료 청년층에 대한 혜택을 강화하고 있다. 지난해 하반기부터 대학과 협의를 시작해 45개 학교가 제도 연계에 동참하기로 했다.

참여를 희망하는 청년, 중장년 구직자는 직업훈련포털 누리집에서 훈련과정을 신청할 수 있다.

류경희 직업능력정책국장은 "디지털 기초역량을 확보하는 것은 현재와 미래를 살아가는 최우선의 생존 전략"이라며 "K-디지털 기초역량훈련은 누구라도 쉽게 시작할 수 있는 과정 등을 다양하게 포함하고 있는 만큼 적극 활용해 달라"고 말했다.

