전남소방, 119구급대 이송체계 강화 '기간제 근로자' 112명 채용

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 전남소방본부(본부장 김조일)가 급증하는 오미크론 확산에 대비하고 119구급대 이송체계를 강화하기 위해 기간제 근로자 112명을 채용한다.

3일 전남소방에 따르면 기간제 근로자는 119구급대원 108명, 구급상황 관리센터 4명으로 채용일로부터 6개월간 한시적으로 근무하게 되며 코로나 상황에 따라 연장 될 수 있다.

응시 자격은 20세 이상 40세 이하인 간호사 면허 또는 1급 응급구조사 자격을 갖춘 자 이거나, 관련 면허(자격) 교부 예정자도 지원 가능하다.

신청 기한은 오는 9일부터 11일까지이며 응시원서와 이력서 등 구비서류 제출은 전남소방본부 구조구급과 담당자 이메일로 접수 가능하다.

채용은 이달 한 달간 선발과정을 거쳐 실무교육을 마친 뒤 내달부터 도내 18개 소방서 119안전센터 및 119종합상황실에 배치돼 코로나19 확진자 이송 및 구급상황관리 업무 등 보조역할을 담당하게 된다.

채용 공고는 전남도청, 전남소방본부와 도내 소방서 홈페이지 에서 확인 가능하다.

전남소방은 최근 확진자 이송수요 증가에 맞춰 예비구급대 18개대를 추가 운영할 계획이며, 소방청 국비사업을 통해 진행되는 기간제 근로자 채용으로 기존 구급이송체계 강화에 큰 도움이 될 전망이다.

김조일 본부장은 “이번 기간제 인력 채용을 통하여 도민에게 안전한 소방서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”며 “하루 빨리 도민의 소중한 일상이 회복될 수 있도록 총력을 다 하겠다”고 말했다.

