철교 ‘머리 턱’ 이제 안걸리겠네 … 안동시, 중앙선 폐선철교 2월 8일 철거

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 경북 안동시가 중앙선 철도 폐선 구간을 철거하는 작업에 들어간다. 이 구간 때문에 림보게임하듯 키가 낮은 차량만 철교 머리 턱 아래 구간을 통과해야 했다.

안동시는 폐선 구간 중 운흥동 천리2교를 오는 2월 8일 철거한다고 밝혔다. 작업 구간에 낀 도로 일대는 오전 9시부터 오후 6시까지 통행이 제한될 예정이다.

그동안 천리2교 하부 도로로 통과하는 차량은 높이 2.3m로 제한돼 관광버스와 화물자동차 등 대형차량은 다른 길로 돌아가야하는 불편을 겪었다.

시는 국가철도공단과 협의해 폐선 철교 중 철거공사가 시급한 천리2교를 우선 철거하기로 했다. 철도 교량이 철거되면 높이 제한이 없어져 우회 운행을 안해도 된다.

안동시 관계자는 “안전사고 예방을 위해 안동문화예술의전당 회전교차로에서 홈플러스 앞 교차로 구간까지 차량운행을 전면 통제한다”며 시민의 협조를 바랐다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr