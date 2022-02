[아시아경제 임춘한 기자] 현대두산인프라코어 현대두산인프라코어 042670 | 코스피 증권정보 현재가 6,220 전일대비 160 등락률 +2.64% 거래량 842,598 전일가 6,060 2022.02.04 15:30 장마감 관련기사 [클릭 e종목] "현대두산인프라코어, 中시장 회복 더뎌…시간 더 필요"[CES2022] 정기선 "자율운항은 바다의 미래"현대두산인프라코어, 올해 국내 매출 6200억 '역대 최대' 전망 close 는 4일 지난해 연결기준 매출액이 4조5936억원으로 전년대비 15.2% 증가했다고 공시했다. 같은 기간 영업이익은 2645억으로 전년과 비슷한 수준인 것으로 나타났다.

