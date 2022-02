[르포] "코로나 3년, 가족 떠나보낸 심정 누가 알겠나" 도심 속 코로나19 백신 피해자 합동분향소

시민단체, 지난달부터 합동분향소 운영

"피해자·유가족들의 고통을 덜고자 국민합동분향소를 마련"

중구청 "도로 불법 점거…자진 철거하라" 통보

[아시아경제 박현주 기자] "코로나 N차 확산의 주범이라는 사회적 인식 때문에 죽음도 쉬쉬하며 서둘러 장례를 치러야했던 유가족들에게 국가는 없었습니다."

4일 오전 11시 서울 중구 서울도시건축전시관 앞 인도에 설치된 흰 천막 앞에서 '코로나재난희생자 추모식'이 열렸다. 추모식이 열린 이곳은 지난달 코로나19진상규명시민연대(코진연)가 코로나19와 백신 접종으로 숨진 피해자를 추모하기 위해 마련한 합동분향소다.

설치된 흰 천막 안에는 코로나 희생자와 백신 희생자, 코로나로 피해 입은 자영업자들을 기리는 영정사진이 놓였다. 이곳은 코진연 회원들이 돌아가면서 24시간 지키고 있다. 이들은 지난 설 연휴도 이곳에서 보냈다.

코진연 소속 최성환 정신건강의학 박사는 "우리나라의 현실에 안타까움과 가슴 아픔을 금할 수가 없다. (코로나) 희생자와 피해자 여러분께 대해 죄송한 마음뿐"이라고 말문을 열었다. 이어 그는 "대한민국 정부에서, 차기 정권이 누가 됐든 이런 불행한 일이 다시 생기지 않도록 해달라는 마음에서 우리는 이 분향소를 끝까지 유지할 것"이라고 의지를 밝혔다.

코진연의 요구사항은 ▲코로나 희생자를 위한 정부합동분향소 마련 ▲코로나 피해자들을 위한 충분한 보상 ▲코로나특별법 신속 제정 등이다. 이들은 "수백만명에 이르는 피해자들의 고통을 덜어드리고자 국민합동분향소를 마련했다"며 이같은 사항을 요구했다.

코진연은 코로나19 예방 백신 사망자뿐 아니라 코로나19 사망자, 코로나19 방역 피해 자영업자 등을 지원하고 있다. 코진연 관계자는 "코로나 백신 후유증을 앓고 있는 분들을 위해 의료 지원과 상담을 무료로 제공하고 있다. 또 생활이 어려운 코로나 피해자들을 위해 취창업 알선 및 법적 지원을 하고 있다"며 "마지막으로 정치권에 코로나 특별법이 만들어지도록 요청을 하고 있다"고 설명했다.

지난달 중구청은 '도로 불법 점거'를 이유로 자진 철거 권고 통지를 보내왔다. 코진연에서는 서울남대문경찰서에 집회 신고를 했기 때문에 '합법적인 설치'라고 주장하며 이에 맞서고 있다.

코진연 관계자는 "오늘(4일) 24시까지 자진 철거(해달라는) 통보를 또 받았다. 하지만 우리는 남대문경찰서에 집회 신고를 내고 여기에 다섯개 이상의 천막이 필요하다고 신청을 했다. 우리는 법을 어긴 게 없다"며 "정부가 코로나19 예방 백신으로 인한 피해 전면 조사와 대책을 마련할 때까지 분향소를 무기한 운영할 예정이다. 대화를 통해서 풀어나가겠다"고 밝혔다.

한편 코로나19 신규 확진자 수는 나흘째 최다 규모로 증가세를 기록하고 있다. 4일 질병관리청 중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 신규 확진자 수는 전날보다 2만7443명 늘어 누적 93만4656명을 기록했다.

코로나19 예방접종대응추진단에 따르면 예방접종피해조사반은 현재까지 총 48차례 회의에서 총 5031건을 심의해 사망 2건, 중증 5건, 아나필락시스 789건 등 796건의 접종 인과성을 인정했다.

