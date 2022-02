[포토] 이재명, "변화는 동네에서 시작"

[아시아경제 윤동주 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보가 4일 서울 여의도 중앙당사에서 226개 기초지자체 공약을 소개하는 ‘우리동네공약’ 언박싱데이 행사를 갖고 있다.

이 후보는 "대전환의 시대, 변화는 동네에서 시작해야 한다"면서 전국 226개 시·군·구별 맞춤형 공약을 만들고 '풀뿌리 표심' 공약을 발표했다.

이 정책은 지난해 10월부터 4개월간 지역위 차원의 주민 의견 수렴과 매타버스(매주 타는 민생 버스) 민심청취 과정 등을 통해 만들어졌다.

