테스, 지난해 매출액 전년 대비 52.5% 증가…3752억원

[아시아경제 이정윤 기자] 테스 테스 095610 | 코스닥 증권정보 현재가 25,550 전일대비 850 등락률 +3.44% 거래량 92,248 전일가 24,700 2022.02.04 12:03 장중(20분지연) 관련기사 [클릭 e종목]"테스, 올 최대 실적에 저평가…내년초 반도체 장비 재평가"테스, 주당 560원 현금배당 결정[e공시 눈에 띄네] 코스닥-21일 close 는 지난해 연결재무제표 기준 매출액이 전년 대비 52.5% 증가한 3751억9433만803원이라고 4일 공시했다.

지난해 영업이익과 당기순이익은 각각 전년보다 96.3%, 146.5% 증가한 621억8455만4759원과 739억8802만802원이라고 공시했다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr