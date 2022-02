[아시아경제 구은모 기자] 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 381,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 375,500 2022.02.04 08:35 장시작전(20분지연) 관련기사 남양유업, 설 앞두고 74억 규모 협력사 거래대금 조기 지급[특징주]'적자의 늪' 빠진 남양유업 장초반 강세남양유업, 김승언 경영지배인 선임 close 이 지난달 26일 미혼모자 생활시설 ‘애란원’에 1400만원 상당의 분유 등을 후원했다고 4일 밝혔다. 애란원은 임신·출산 초기 양육의 어려움에 처한 미혼모자와 임산부들에게 기본 숙식, 분만, 산후조리, 양육, 중·고교 위탁교육 및 자립을 지원하는 기본생활시설이다.

남양유업은 남양에서 만든 프리미엄 분유 ‘아이엠마더’ 제품 432캔(1400만원 상당)을 후원했다. 아기들의 건강한 성장을 도와주는 자기방어 및 성장인자가 함께 들어간 아이엠마더 분유는 시설 내 아기들의 사용량과 보관장소 등을 고려해 월별로 전달될 예정이다.

남양유업 관계자는 “남양유업은 분유 제조사의 사명감을 갖고 앞으로도 어려운 환경에 처한 아이들과 엄마들을 위한 온정의 나눔 활동을 지속 펼치겠다”고 말했다.

