[아시아경제 호남취재본부 김춘수 기자] 설 연휴 전남 장성의 한 도로에서 80대 여성을 차로 치고 도주해 사망에 이르게 한 공무원이 경찰에 붙잡혔다.

전남 장성경찰서는 특정범죄가중처벌법상 도주치사 혐의로 장성군청 공무직 공무원 A(27)씨를 조사 중이라고 3일 밝혔다.

A씨는 지난 2일 오전 6시 40분께 전남 장성군 황룡면 한 도로에서 갓길을 걷던 B(88)씨를 차로 친 뒤 구호 조치 없이 현장을 이탈한 혐의를 받고 있다.

B씨는 오전 7시께 인근을 지나던 주민에 의해 발견돼 병원에 옮겨졌으나 숨진 것으로 알려졌다.

경찰은 일대 폐쇄회로(CC)TV를 분석해 사고 한 시간여 만에 A씨를 검거했다.

A씨는 도로가 어두워 B씨를 발견하지 못했다는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.

A씨의 혈중알코올농도를 조사한 결과 음주는 확인되지 않았다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사하고 있다.

호남취재본부 김춘수 기자 ks7664@asiae.co.kr