일본, 코로나 신규 확진자 10만명 육박…이틀 연속 최다치 경신

한달 전보다 200배 폭증

사망자·중증자 수도 늘어

[아시아경제 김보경 기자] 일본의 코로나19 신규 확진자가 이틀 연속 10만명에 육박하며 연일 최다 기록을 갈아치우고 있다.

3일 일본 전역에서 새롭게 확인된 감염자는 총 9만6845명(NHK 집계 기준)으로 이틀 연속 역대 최다치를 경신했다. 새해 첫날과 비교하면 한 달여 만에 200배 가깝게 폭증했다.

누적 확진자 수는 지난달 20일 200만명대로 올라선 지 2주 만에 300만명 선을 돌파했다.

오미크론은 중증화율이 낮지만 확진자가 절대적으로 많아지면서 사망자와 중증자 수도 늘고 있다. 이날 일본 전역에서 보고된 사망자는 전날보다 10명 많은 90명이었고, 인공호흡기 치료 등을 받는 중증자는 911명으로 불어났다.

이틀째 2만명대 신규 감염자가 보고된 도쿄는 이날 의료 체계의 경계 수준을 가장 심각한 단계로 올렸다. 그러나 중증화율이 낮은 오미크론 특성을 고려해 긴급사태 선언 요청은 당분간 추이를 더 지켜본 뒤 결정하기로 했다.

긴급사태 선포 지역에선 광역단체장이 음식점 등에 영업시간 단축이나 휴업을 요청 또는 명령할 수 있는 등 감염 확산 억제를 위한 다양한 법적 조치를 취할 수 있다.

일본 정부는 신규 확진자 급증 추세가 이어짐에 따라 오는 13일까지인 도쿄 등 13개 광역지역의 만연 방지 등 중점조치를 우선 연장하는 방향으로 검토 중이다.

긴급사태 전 단계 방역 대책인 중점조치 적용 대상은 이날 추가된 와카야마현을 포함하면 전국 47개 광역지역 가운데 35곳으로 확대됐다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr