[포토]채현일 영등포구청장, 신속항원검사 현장 점검 나서

[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 3일 오전 대림동 선별진료소를 방문해 관계 부서 직원들과 함께 신속항원검사 운영 상황을 점검했다.

이날 채 구청장은 신속항원검사 전면 실시와 관련, 구청 선별진료소를 비롯한 대림동·여의동 선별진료소 현장을 찾아 원활한 검사 진행을 위한 공간 확보, 철저한 위험군 분류 등 체계적인 운영을 당부하고 현장 의료진과 근무자들을 격려했다.

채현일 구청장은 “새로 변경된 검사체계로 인한 구민 혼선을 최소화하기 위해 검사소 운영에 만전을 기울일 것”이라며 “선제적 대응과 철저한 방역체계로 코로나19 재확산 위기를 이겨내고 소중한 일상을 되찾을 수 있도록 최선 다하겠다”고 전했다.

코로나19 신속항원검사 시행 첫날인 3일 오전 서울 강서구(구청장 노현송) 마곡 임시선별검사소에서 의료진이 신속항원검사 방법을 설명하고 있다.

이날부터 코로나19 검사·진료체계가 전면 전환됨에 따라 검사자는 신속항원검사를 받은 후 양성이 나올 경우 PCR 검사를 다시 받아야 한다.

음성이 나오면 현장에서 방역패스(24시간)로 사용할 수 있는 음성확인서를 발급 받을 수 있다.

