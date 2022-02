테슬라, 안전벨트 경고음 문제로 미국서 82만대 리콜

"문제 해결 위해 소프트웨어 업데이트"

[아시아경제 김보경 기자] 미국에서 전기차 업체 테슬라가 안전벨트 경고음 문제로 81만7000여대를 리콜한다고 주요 외신이 3일(현지시간) 보도했다.

이날 미국 도로교통안전국(NHTSA)은 리콜 대상 차량에서 운전자가 안전벨트를 매지 않고 출발할 때 울려야 하는 경고음이 작동하지 않아 미국 연방 자동차 안전 기준에 부합하지 않는다며 이같은 조치가 이어질 예정이라고 설명했다.

테슬라는 소프트웨어 문제로 인해 특정 상황에서 경고음이 작동하지 않을 수 있으며 문제 해결을 위해 무선 소프트웨어 업데이트를 할 예정이라고 밝혔다.

테슬라는 지난달 31일 기준 해당 문제와 관련된 충돌사고나 부상에 대해 아는 바가 없다고 NHTSA에 설명했다.

또 NHTSA에 제출한 문서에서 이 문제를 지난달 6일 한국자동차안전연구원(KATRI)이 발견해 인지하게 됐고 이후 자체 조사를 거친 뒤 지난달 25일 리콜이 필요하다는 결론에 이르렀다고 설명했다.

앞서 테슬라는 최근 완전자율주행(FSD) 소프트웨어의 결함으로 미국 내 차량 약 5만4000대를 리콜하기로 했다.

또 테슬라 전기차가 고속에서 갑자기 브레이크가 저절로 작동해 제동이 걸린다는 잇따른 민원이 제기되면서 NHTSA가 조사에 착수한 상태다.

