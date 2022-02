이재명 '대장동 의혹' 집중 공세… 尹 "설계 자체가 문제" 安 "특혜 이익 전부 환수"

이재명 "오히려 공공환수로 이익 뺏었다"

[아시아경제 박준이 기자] 대선후보들은 일제히 이재명 더불어민주당 대선후보의 '대장동 의혹' 집중 공세에 나섰다.

3일 지상파 3사가 합동 초청한 대선후보 토론회 '부동산' 주제 토론 순서에서 윤석열 국민의힘 대선후보는 가장 먼저 이 후보의 대장동 의혹을 공략했다. 윤 후보는 "이 후보께서 성남시장으로 재직할 때 대장동 개발로 김만배씨 등이 3억5000만원을 투자해서 시행 수익 배당금으로 6400억원을 챙겼다"며 "이 후보가 시장 시절 대장동 개발 사업에 들어가는 비용과 수익을 정확히 가늠하고 설계한 게 맞나"라고 물었다.

이에 이 후보는 "우선 국민 여러분께 국민의힘이 비록 방해하고 저지했다고 하더라도, 100% 공공개발을 못한 점, 국민께 실망 드린 점 다시 사과드린다"면서 "일부러 국정감사에서 이틀 간 탈탈 털다시피 검증한 사안이고 최근 언론까지 검증, 검찰까지 다 수사하고 있는데 이런 얘기를 다시 하면서 시간 낭비를 하기 보다는 국민의 민생, 경제를 얘기하면 어떨까"라고 답했다.

다시 한번 윤 후보가 "특정인 몇 사람에게, 3억5000만원을 투자한 사람에게 배당 받을 수 있는 최상한선 캡을 안 씌우고 설계한 자체가 문제 있는 것이 아니냐"고 묻자, 이 후보는 "저는 이익을 뺏었다. 공공환수 5800억원까지 했다"며 "업자들은 이재명은 12년 찔러보니 하나도 안 나오더라면서도 윤 후보는 한마디만 하면 윤 후보가 죽는다고 했다"고 맞받아쳤다.

안철수 국민의당 대선후보도 이 후보의 대장동 의혹을 겨냥했다. 안 후보는 이 후보의 '개발이익 환수제' 공약을 언급하며 "(대장동 사업으로) 개발 이익 환수를 포기하면서 특정 민간인에 1조 가까운 이익을 몰아주는 건 개발 이익 환수제와는 (취지가) 전혀 다르다"라고 지적했다.

이에 이 후보는 "제도적으로 공공개발을 못하게 돼 있었는데 성남시 개발을 막아서 일부 개발이라도 환수한 것"이라며 "이번에 개발 이익 환수법을 제정하려고 했더니 국민의힘이 막고 있다"고 답했다. 그러면서 윤 후보를 향해 "국민의힘이 찬성하고 입법화하라고 말씀해 달라"고 전했다.

또 안 후보는 "막대한 특혜와 이익은 성남 시민의 돈이 아닌가"라며 "전부 환수해서 성남 시민에게 돌려줘야 한다"고 하자, 이 후보는 "제가 성남지사, 경기도 지사 하면서 중요하게 생각한 게 '인허가권으로 생기는 불로소득은 시민 것이어야 한다'는 것이었고 직접 실천했다"고 말했다. 이어 "대장동도 공공개발로 100% 환수하려 했는데 당시 법률상 못해서 조례를 제정하려고 했는데 국민의힘이 4년간 막아서 포기하려 했다"며 "최대치로 환수해서 70% 환수했고 추가로 1100억 더 환수했다"고 설명했다.

