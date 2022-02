“창사 이후 처음” CJ, 계열사 3곳에 특별성과급 지급

CJ제일제당·CJ ENM·CJ올리브영 등 3곳

[아시아경제 구은모 기자] CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 80,400 전일대비 1,000 등락률 +1.26% 거래량 49,616 전일가 79,400 2022.02.03 15:30 장마감 관련기사 [e공시 눈에 띄네]코스피-14일CJ 종속회사, 미국 계열사 주식 9384억원에 취득국민연금, CJ·한화 담고 건설은 덜고 close 가 지난해 우수한 실적을 낸 3개 계열사에 특별성과급을 지급한 것으로 확인됐다. 이번에 지급한 특별성과급은 정규성과급과 별개로 실적 신장에 따른 격려 차원의 특별상여금으로 알려졌다.

3일 CJ에 따르면 CJ제일제당 CJ제일제당 097950 | 코스피 증권정보 현재가 358,000 전일대비 12,000 등락률 +3.47% 거래량 37,171 전일가 346,000 2022.02.03 15:30 장마감 관련기사 “가정간편식 수요 증가” CJ제일제당, 올해 식문화 키워드로 'LIFE' 제시"팬데믹 시대 소비방식 달라졌지만" … 중요한 건 '소비자 신뢰'CJ제일제당, 베이징올림픽 선수단에 간편식 후원 close 과 CJ올리브영, CJ ENM 등 3개 계열사의 직원은 지난달 25일 특별 성과금을 받았다. CJ제일제당과 CJ올리브영은 연봉의 5%, CJ ENM은 3.3%의 인센티브율이 적용됐다. CJ가 거느리고 있는 계열사 76곳 가운데 3곳만 특별성과급을 지급한 것은 해당 회사들이 내부적으로 정한 목표를 뛰어넘는 실적을 달성했기 때문이다.

유통업계에서는 이번 특별성과금 지급이 이재현 CJ 회장의 인재 발굴과 파격적인 보상 원칙의 일환이라는 해석이 나온다. 이 회장은 지난해 11월 회사 중기 비전 발표 당시 “모든 것을 가능하게 하는 핵심은 인재”라며 “다양한 기회와 공정한 경쟁을 통해 다른 기업에서 볼 수 없었던 파격적인 보상을 받고, 함께 성장할 수 있는 일터를 만들겠다”고 말했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr