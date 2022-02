유치원 36명, 초등학교 189명, 특수학교 29명

[아시아경제 호남취재본부 이준경 기자] 전남도교육청은 3일 ‘2022. 공립 유치원·초등학교·특수학교 임용후보자 선정경쟁시험 최종합격자’를 오는 4일 발표한다고 밝혔다.

이번 임용시험은 총 1195명이 지원했으며, 이 중 254명이 최종 선발됐다.

모집 분야별로 유치원 36명, 초등학교 189명, 특수학교(유치원) 5명, 특수학교(초등) 24명이며, 초등학교 교사 남성 합격자 비율은 37.04%(70명)로 나타났다.

최종합격 여부는 전남도교육청 나이스 교직원 온라인채용시스템에서 응시자 본인이 확인할 수 있다.

최종합격자는 오는 7일부터 9일까지 임용후보자 등록에 필요한 구비서류를 갖춰 전남도교육청에 우편으로 등록해야 하며, 광주교육대학교와 전남유아교육진흥원에서 실시하는 신규 교사 임용후보자 연수에 참석해야 한다.

호남취재본부 이준경 기자 lejkg123@asiae.co.kr