광화문 일대 실감콘텐츠로 물든다

문체부·콘진원 '광화시대' 콘텐츠 4일 추가 공개

문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 '광화시대' 실감콘텐츠를 4일 추가 공개한다고 3일 전했다. '광화시대'란 문화·관광 콘텐츠와 5G 실감기술을 결합한 실감콘텐츠 여덟 종을 서울 광화문 일대에서 선보이는 프로젝트다. 실감콘텐츠에 대한 국민 인지도를 높이고 역사적 상징성이 있는 광화문 지역을 실감콘텐츠 체험 거점으로 만들기 위해 기획됐다. 지난달 '광화풍류'를 시작으로 '광화원', '광화인' 등을 공개했다.

이번에 공개되는 콘텐츠는 시공간을 탐험하는 '광화전차'와 증강현실(AR) 나무 '광화수', 광화문을 여행하며 게임하는 '광화담', 광화문의 숨은 이야기를 담은 상호작용 증강현실 콘텐츠 '광화경' 등이다.

세종로 공원에서 개관하는 광화전차는 파노라마 화면과 4차원(4D) 탑승형 체험기기를 융합한 콘텐츠다. 광화문의 과거·현재·미래 모습과 수중·우주 등 상상의 공간을 역동적 영상 콘텐츠로 만날 수 있다. 관계자는 "의자가 360도로 회전해 공중에 부유하는 듯한 느낌을 받을 수 있다"고 설명했다.

서울신문사 앞에 마련하는 광화수는 5.2m 높이 상징 조형물에 증강현실, 거대자료(빅데이터) 기술을 적용한 참여형 콘텐츠다. 광화시대 누리집에 이야기를 남기면 증강현실로 보이는 나뭇가지와 열매가 사람들의 이야기로 채워진다. 광화담은 시각 위치 확인 서비스(VPS)로 광화문 일대를 탐험하며 임무를 수행하는 증강현실 게임화 콘텐츠다. 광화문과 서울시청 광장, 청계천, 세종문화회관 등을 배경으로 여섯 가지 에피소드가 펼쳐진다.

광화경은 광화문과 세종문화회관, 대한민국역사박물관의 숨은 이야기를 증강현실로 구현한 놀이학습 콘텐츠다. 해당 장소를 근거리에서 전용 단말기로 인식시키면 관련 역사와 정보 콘텐츠가 재생된다. 펭수와 그룹 NCT의 태용·텐이 증강현실로 등장해 볼거리도 제공한다. 문체부와 콘진원은 안전하고 편리한 이용을 위해 광화문역 안에 '광화시대 체험자센터'를 마련했다. 매일 오전 10시부터 오후 8시까지 운영할 계획이다.

