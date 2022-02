[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 조선대학교병원(병원장 김경종)은 최근 광주광역시 남구 소화자매원과 동구 무등육아원을 찾아 쌀 240kg을 전달했다고 3일 밝혔다.

이번 기부는 나눔과 기부문화를 확산하고 코로나19 등으로 힘든 시기를 겪고 있는 사회복지시설에 이웃사랑을 실천하기 위해 마련됐다.

김경종 병원장은 “작은 정성이 조금이나마 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 소외되는 이웃이 없도록 더 많은 관심을 갖고 나눔을 실천하겠다”고 말했다.

