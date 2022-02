[아시아경제 호남취재본부 박진형 기자] 광주광역시 남구의회는 설 명절 기간 중 코로나19 위기극복을 위해 휴일을 반납한 남구 선별진료소 의료진을 찾아가 감사의 마음을 전하고 위문품을 전달했다고 3일 밝혔다.

호남취재본부 박진형 기자 bless4ya@asiae.co.kr