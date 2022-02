케이뱅크, 지난해 순이익 224억원…첫 연간 흑자

[아시아경제 부애리 기자] 케이뱅크가 첫 연간 흑자를 달성했다.

케이뱅크는 지난해 잠정 224억원의 당기순이익을 냈다고 3일 밝혔다. 지난해 고객이 3배 이상 증가하는 등 외형 성장으로 실적 반등에 성공했다.

케이뱅크 고객 수는 지난해 기준 717만명으로 연간 약 500만명 증가했다.

수신 잔액은 2020년 말 3조7500억원에서 지난해 말 11조3200억원으로 대폭 늘었다. 여신은 2조9900억원에서 7조900억원으로 뛰었다.

연간 순이자 이익은 1980억원으로 2020년 대비 327% 급증했다.

비이자이익은 2020년 102억원 손실에서 지난해 196억원 흑자로 전환했다.

케이뱅크 측은 지난해 선보인 '플러스박스' 파킹통장 서비스나 '챌린지박스' 목돈 모으기 서비스 등 상품이 인기를 얻으면서 수익성이 개선됐다고 설명했다.

여신 상품군에서는 100% 비대면 아파트담보대출이 출시 1년여만에 누적 취급액 1조원을 돌파했고, 지난해 9월 출시한 전세대출·청년 전세대출 상품 취급액도 4개월만에 2000억원을 넘어섰다.

경영효율성 지표를 살펴보면 영업이익경비율(CIR)은 300%를 넘었던 2020년과 달리 지난해 말 기준 61%로 낮아졌다.

서호성 케이뱅크 은행장은 "지난해 예대 비즈니스를 본 궤도에 안착시키는 동시에 경영 효율성을 개선했다"며 "올해는 이를 토대로 디지털금융플랫폼 도약에 더욱 속도를 내는 한편, 성공적인 기업공개(IPO)를 위한 준비에도 총력을 기울일 것"이라고 말했다.

