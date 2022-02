한샘, '샘라이브' 편성 올해 두배 늘린다…온택트 쇼핑 강화

[아시아경제 최동현 기자] 한샘이 올해 라이브커머스 채널 '샘라이브' 편성을 두 배로 확대하는 등 '온택트'(Ontact) 인테리어 쇼핑을 강화한다고 3일 밝혔다.

한샘은 지난해 2월부터 생방송으로 다양한 상품을 제안하는 '샘라이브'를 운영중이다. TV홈쇼핑과 달리 채팅창을 통해 양방향 소통이 가능한 게 특징이다.

한샘은 지난 1년간 라이브커머스 방송을 총 50회 진행했다. 리모델링 패키지, 가구, 생활용품 등 다양한 홈인테리어 상품을 선보이며 누적 시청자 수 100만명을 돌파했다.

지난달 11일 한샘디자인파크 논현점에서 약 1시간 동안 진행된 리모델링 패키지 방송은 방송 시청자 수 최고 기록인 7만명을 돌파하기도 했다.

한샘 관계자는 "리모델링 패키지 방송이 큰 호응을 얻고 있다"며 "매장을 방문하지 않아도 거실, 부엌, 안방, 욕실 등 집 곳곳을 영상으로 살펴볼 수 있고 인테리어 전문가를 통해 집 꾸밈에 대한 궁금증을 해결할 수 있다"고 전했다.

한샘은 올해 부분 리모델링 패키지 상품을 확대하고 증강현실(AR)과 가상현실(VR) 등 디지털 기술을 활용한 모델하우스 투어 특집을 마련하는 등 콘텐츠를 강화할 방침이다.

김종필 한샘 O2O지원실장은 "코로나19 이후 홈인테리어 업계에서도 온라인으로 자유롭게 소통할 수 있는 온택트 라이브커머스가 급부상했다"면서 "온라인 한샘몰에서 라이브커머스 편성을 대폭 확대해 국내 대표 리빙 전문 채널로 육성할 계획"이라고 말했다.

