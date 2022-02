잇단 미사일 발사에…美, 北 불법환적 단속강화 검토

[아시아경제 조현의 기자] 미국이 북한의 해상 불법 환적에 대한 단속 강화를 검토 중이다. 북한의 연이은 탄도미사일 발사에 대응하기 위해서다.

3일 니혼게이자이신문에 따르면 미국 정부 고위 관계자는 북한의 미사일 발사에 대해 "적절한 대응 조치를 검토하고 있다"며 이같이 밝혔다.

유엔 안보리는 대북 제재 결의 2397호에 따라 1년간 북한에 공급할 수 있는 정제유를 총 50만 배럴로 제한한다.

미국 정부는 북한이 유엔 안전보장이사회 대북 제재를 피하기 위해 석유 제품 등을 해상에서 선박 간에 옮겨 싣는 불법 환적을 하고 있다고 보고 있다.

미국 정부가 이같은 조치에 나선 것은 북한이 올해 들어 7차례 탄도미사일 등을 시험 발사한 데 따른 것이다.

특히 지난달 30일에는 '화성-12형'이라고 불리는 중거리 탄도미사일(IRBM)을 발사해 긴장 수위를 높였다. 미국은 북한이 미국 본토를 사정권에 두는 대륙간탄도미사일(ICBM)을 시험 발사할 가능성도 경계하고 있다.

미국 정부 고위 관계자는 니혼게이자이신문에 북한이 다양한 탄도미사일을 시험하고 사거리도 늘리는 것과 관련해 "(긴장을) 단계적으로 높이는 행동 패턴을 우려하고 있다"고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr