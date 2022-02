브라질 기준금리 10.75%로 인상…5년 만에 두 자릿수

[아시아경제 박병희 기자] 브라질의 기준금리가 거의 5년 만에 두 자릿수로 올랐다.

브라질 중앙은행이 2일(현지시간) 통화정책 회의에서 기준금리를 9.25%에서 10.75%로 1.5%포인트 올렸다고 블룸버그 통신이 이날 보도했다.

브라질 중앙은행은 지난해 3월 기준금리 2.00%에서 2.75%로 올린 것을 시작으로 8차례 연속 기준금리를 올렸다. 브라질의 기준금리가 두 자릿수를 기록한 것은 2017년 5월 이후 거의 5년 만이다.

물가 상승 압력이 계속되고 있어 중앙은행은 당분간 기준금리 인상 기조를 유지할 것으로 보인다.

지난해 물가 상승률은 10.06%로 집계돼 2015년(10.67%) 이후 가장 높았다. 두 자릿수 물가 상승률도 6년 만이었다.

올해 물가는 지난해보다는 진정될 것으로 보이지만, 여전히 정부 당국의 억제 목표치를 웃돌아 최소한 5% 안팎을 기록할 것으로 전망된다.

브라질 경제도 이미 기술적 침체에 빠져 중앙은행의 고민은 한층 커질 것으로 예상된다. 브라질 국내총생산(GDP)은 지난해 2분기에 전기 대비 0.4% 줄었고, 3분기에도 0.1% 감소했다. 통상 GDP가 2개 분기 연속 감소하면 경기 침체에 빠진 것으로 간주된다.

브라질의 올해 경제성장률은 미국 달러화와 교환 비율을 1대 1로 묶는 고정환율제를 바탕으로 헤알화를 새 통화로 도입한 헤알 플랜이 도입된 1994년 이후 최악을 기록할 것이라는 전망도 나온다.

박병희 기자 nut@asiae.co.kr