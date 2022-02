정부, 소재부품 기술개발 사업에 8410억원 투입…"해외의존도 완화"

[아시아경제 세종=이준형 기자] 정부가 올해 소재부품 기술개발 사업에 8410억원을 투입한다.

산업통상자원부는 '2022년 소재부품 기술개발사업'에 지난해(6892억원)보다 22% 늘어난 8410억원의 예산을 편성했다고 3일 밝혔다. 이 사업의 목표는 소재·부품의 해외의존도를 낮추고 기술 고도화 등을 통해 제조업 글로벌 경쟁력을 높이는 데 있다.

구체적으로 보면 '패키지형 과제'와 '이종(異種)기술융합형 과제'에 각각 7358억원, 1052억원이 책정됐다. 패키지형 과제는 핵심소재는 물론 부품, 모듈 등 여러 단위기술에 연계할 수 있는 기술을 개발하는 과제다. 이종기술융합형과제는 업종 연계, 단기 사업화 등을 위해 융복합 소재 및 부품을 개발하는 과제다.

정부는 소부장 경쟁력 강화 정책 4주년을 맞이해 소부장 핵심품목 185개의 공급 안정성을 높이겠다는 입장이다. 이에 패키지형 과제인 으뜸기업 전용 연구개발(R&D), 수요·공급기업 협력모델, 특화단지 공동 R&D 등을 통해 수요기업과의 협력을 지원한다. 희소금속 해외 의존도를 낮추고 소부장 공급망의 완성도를 높이기 위해 희소금속 대응 과제도 신설했다.

산업부는 주관 연구개발기관 등을 선정하기 위해 올해 소재부품 기술개발 사업의 신규기획 74개 과제 및 자유공모형 과제도 공고한다. 공고 기간은 4일부터 다음달 7일까지다. 이번 공고는 1차 공고로 583억원 규모다. 신규기획 과제 74개는 산업부가 지난해 7월부터 8월까지 산업계 수요조사로 접수한 과제 886건에서 산업 분야별 기술위원회와 산·학·연 평가 등을 거쳐 선정됐다.

산업부는 공모 기간 동안 한국산업기술평가관리원 R&D정보포털을 통해 연구개발계획서를 접수 받는다. 이후 전문가 평가 등을 거쳐 올 4월 주관 연구개발기관을 선정한다. 연구개발계획서 수정 및 제출완료 기한은 올해부터 24시에서 18시로 변경됐다. 범부처통합연구지원시스템(IRIS)과 동일한 기준을 적용하기 위해서다.

이경호 소재부품장비협력관은 "공급망 위기 극복 경험을 계기로 첨단 소부장 국산화를 위한 수요·공급기업, 대·중소기업 간 연대와 협력이 확산되길 기대한다"면서 "소부장 정책과 기술개발 계획을 차질없이 이행해 해외의존도가 높은 핵심품목이 대외 리스크에 흔들리지 않도록 하겠다"고 말했다.

