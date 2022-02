기재차관 "금융시장 변동성 확대 가능성…필요시 시장안정조치"

이억원 기재부 1차관, 거시경제금융 점검회의 개최

[아시아경제 세종=권해영 기자] 이억원 기획재정부 제1차관은 "국내외 금융시장이 미국의 연방공개시장위원회(FOMC)와 유럽중앙은행(ECB)의 통화정책 동향, 우크라이나 정세변화 등에 반응하며 변동성이 확대되는 모습을 보일 가능성이 있다"고 3일 말했다.

이 차관은 이날 오전 8시 열린 거시경제금융 점검회의 개최에서 향후 국내외 금융시장 변동성을 확대시킬 수 있는 글로벌 리스크 요인들이 여전히 상존하고 있다며 이 같이 밝혔다.

주요 리스크 요인으로는 ▲미국 등 주요국의 통화정책 정상화 불확실성 ▲우크라이나의 정세불안 ▲오미크론 변이 확산 및 글로벌 인플레이션 등에 따른 경제회복 둔화 우려 등을 꼽았다.

그는 "유사시 즉각 시장안정조치를 가동할 수 있도록 컨틴전시 플랜에 따라 준비된 시장별·상황별 가용 수단들을 꼼꼼히 점검해달라"며 "정부도 관계부처·기관과 긴밀히 공조하며 국내외 경제·금융상황을 면밀히 모니터링하는 한편 필요시 시장안정조치를 적기에 가동하는 등 대응에 만전을 기할 예정"이라고 밝혔다.

다만 최근 우리 금융시장의 반응이 최근 주요국 대비 과도했다고 진단했다. 이 차관은 "국제 금융시장의 변화에 따라 우리 금융시장이 영향을 받는 것은 불가피한 측면이 있으나 최근 우리 금융시장의 반응이 주요국 대비 과도했던 측면이 있다"며 "향후 국제금융시장의 변화에 반응하는 과정에서 우리경제의 펀더멘털과 대외신인도 등을 보다 종합적이고 차분하게 생각해 볼 필요가 있다"고 설명했다.

아울러 설 연휴 기간 미국 기업실적 호조, 금리인상에 대한 완화적 발언 등 주요국 증시 반등이 우리 금융시장의 안정과 회복에 긍정적으로 작용할 수 있다고도 내다봤다.

