이준석 "安 지지율 급반등할 상황 없어"…권은희 "갈라치기하는 이준석, 제1야당 미래 암울"

단일화 두고서 양측간 공방전 이어져

[아시아경제 나주석 기자] 국민의힘과 국민의당이 후보 단일화 등을 두고서 날 선 공방전을 이어갔다. 단일화에 관심이 없다며 상대를 향한 공세 수위를 높였다.

3일 권은희 국민의당 원내대표는 MBC라디오 ‘김종배의 시선집중’에 출연해 안철수 국민의당 대선후보와 윤석열 국민의힘 대선후보 사이의 단일화는 "없다"고 단언했다. 이준석 국민의힘 대표가 단일화 척도로 온라인 광고 계약·유세차 계약 이런 것을 거론한 것에 대해 "그런 부분들까지 굳이 저희가 설명해야 하느냐"면서 "이미 계약을 했다"고 말했다. 단일화를 고려해 온라인 계약 등을 미루지 않은 채 대선 완주를 향한 준비를 하고 있다는 것이다.

이어 "단일화 자가발전하는 이준석 대표를 위해서 거들어줘야 하나 싶기도 하다"며 "이 대표는 닥치고 정권교체 빼고 어떤 대한민국으로 끌고 갈 것인지, 국민의 삶을 어떻게 나아지게 할 것인지에 대해서 단 한마디의 말도 없다. 그런 부분들에 있어서 후보라면 제1야당이라면 해야 되는 부분들 그 부분에 책임을 다 했으면 좋겠다"고 밝혔다.

반면 이 대표는 안 후보에 대한 공세를 이어갔다. 그는 KBS라디오 ‘최경영의 최강시사’에 출연해 "냉철하게 데이터를 바라보고 단일화를 봐야 한다"며 "실제 선거에 도움이 되느냐에 의구심이 있다"고 했다. 그는 "이전에 안 후보가 일시적으로 우리 후보(윤 후보) 지지율 빠지는 부분 받으면서 다소 의기양양하면서 얘기했지만, 그분이 지금까지 많은 선거에서 기고만장해서 지지율 하락세 겪었다"며 "앞으로 단일화로 이득 볼 상황이 있을까에 의구심을 갖고 있다"고 했다.

이 대표는 "프로야구도 한 시즌 치르다 보면 초기 반짝 잘하다가 내려갈쯤에는 내려간다"며 "안 후보 지지율이 급반등할 상황이 올 이유가 없다고 생각한다"고 했다.

사드(고고도 미사일 방어체계·THAAD)와 관련해서도 양측은 이견을 보였다. 이 대표는 사드 추가 배치 등과 관련해 중국의 반발 우려에 대해 "자체 구입해서 하는 것은 다른 얘기"라면서 "국민들은 북한의 미사일 위협이 증가하는 데 적극적으로 대처하는 후보가 누구인가에 대해 선명하게 드러날 것"이라고 했다.

권 원내대표는 "사드와 관련해서 찬반으로 분리해서 찬성과 반대를 이념화하는, 갈라치기 하는 모습이 저는 상당히 위험하다고 본다"며 "대한민국을 다시 과거로 퇴행시키는 그런 모습들인데 젊은 당대표라는 분이 이런 전형적인 모습, 구태의 모습들을 아무렇지 않게 보여주는 모습들 속에서 정말 제1야당의 앞날이 암울하다고 생각한다"고 말했다.

