KB국민카드, KB페이 '모바일 학생증 체크카드' 무료 상해보험 서비스

"KB페이에 다양한 금융서비스 지속 탑재 할 것"

[아시아경제 유제훈 기자] KB국민카드는 KB페이 '모바일 학생증 체크카드' 서비스 등록 고객을 대상으로 무료 상해보험 서비스를 제공한다고 3일 밝혔다.

무료 상해보험 서비스 가입을 희망하는 고객은 KB페이에 'KB국민 학생증 체크카드'를 등록한 후 생성된 모바일 학생증 체크카드를 터치, 카드 상세화면으로 진입하면 나오는 팝업을 통해 간편하게 가입할 수 있다.

무료 상해보험 서비스에 가입한 고객은 대중교통상해후유장애 1억원, 골절수술위로금 30만원, 식중독 위로금(2일 이상) 10만원, 폭력피해위로금 30만원을 보장받을 수 있다. 상세한 보장 내용과 보험금 수령 등 자세한 사항은 KB손해보험 고객센터에서 상담이 가능하다.

KB국민카드 관계자는 "계열사와의 적극적 협업을 통해 출시한 이번 상해보험 서비스는 일상에서 노출되는 상해에 학생들이 간편하게 KB페이로 가입하고, 보험혜택을 무료로 제공받을 수 있단 점에서 의미가 있다"면서 "앞으로도 급이 다른 금윰생활을 제공하기 위해 KB페이에 다양한 금융서비스를 지속 탑재할 계획"이라고 밝혔다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr