금천구, 전 직원 대상 ‘스마트 아침독서’ 프로그램 운영

[서울시 자치구 뉴스]금천구, 매주 1회 스마트폰 알림으로 신간도서, 해외도서, 해외 미디어 브리핑 등 정보 제공...강남구, 관광가이드북 ‘It’s Gangnam’ 발간

[아시아경제 박종일 기자] 금천구(구청장 유성훈)는 2월부터 전 직원 대상으로 ‘스마트 아침독서’ 프로그램을 운영한다.

‘스마트 아침독서’는 직장 내 독서 친화적 문화를 만들고, 직원들이 세계화 시대 추세에 맞는 전문적인 역량을 갖출 수 있도록 도입한 프로그램이다.

금천구는 매주 1회 스마트폰 알림(카카오톡, 문자 등)으로 국내 베스트셀러, 신간 도서 요약본 등의 정보를 제공한다. 이로써 직원들은 바쁜 일상 중 자투리 시간을 이용해 효과적인 비대면 학습을 할 수 있게 됐다.

또 링크된 모바일 웹사이트 또는 PC를 통해 국내 베스트셀러 및 신간 도서 요약 외에도 ▲해외 도서 요약 ▲글로벌 트렌드 ▲해외 미디어 브리핑 ▲분야별 학술정보 등을 찾아 자유롭게 학습할 수 있다.

전체 콘텐츠 수는 약 4000건으로 경제, 문화, IT, 바이오, 나노테크 등 다양한 분야의 최신 분석 자료와 월스트리트저널(The Wall Street Journal), 하버드 비즈니스 리뷰(Harvard Business Review) 등 해외 미디어 핵심 정보를 담고 있다.

스마트 아침독서 참여자에게는 학습시간을 인정, 연간 우수 학습자를 선정해 시상할 예정이다.

이밖에도 금천구는 사계절 도서관, 독서마일리지 운영, 독서 통신교육, 업무 관련 도서 지원 등 매년 다양한 방식으로 직원 독서문화 정착을 위해 노력하고 있다.

유성훈 금천구청장은 “직원의 독서 역량 강화는 주민의 쾌적한 독서환경 조성과 더불어 함께 나아가야 할 정책”이라며 “직원들이 학습을 통해 얻은 정보들을 업무에 적용할 수 있도록 다양한 독서프로그램을 운영하겠다”고 말했다.

강남구(구청장 정순균)가 강남구를 6개 권역으로 나눠 관광, 맛집, 갤러리, 쇼핑, 뷰티, 건축물 등 테마별 명소를 소개하는 관광가이드북 ‘It’s Gangnam’을 발간한다.

이번 가이드북은 다양한 테마의 즐길거리를 권역별로 소개해 강남구의 명소와 특색을 한눈에 알아볼 수 있도록 개편, 생생한 현장감이 살아있는 사진을 담아 여행자 시선으로 핫스폿과 동선을 보기 쉽게 구성했다.

강남구 대표 특화거리인 압구정로데오거리와 청담명품거리, 신사동가로수길 일대를 비롯 역삼·논현, 삼성, 양재천 이남 등 6개 권역의 관광정보를 업데이트, 권역별 투어코스를 추천해 국내외 관광객들이 취향에 맞는 여행코스를 짜는 데 도움을 주고 있다.

한국어와 영어 버전으로 제작된 ‘It’s Gangnam’은 다음 달부터 강남구청, 동주민센터, 주요 관광안내소, 호텔, SRT수서역 등에 비치될 예정이다. 전자책도 동시 발간돼 휴대폰으로 내용을 확인할 수도 있다.

정순균 강남구청장은 “민선 7기 강남구는 외국인관광객의 적극적인 유치를 위해 CNN 광고를 진행, 글로벌콘텐츠 ‘강남 인사이더스 픽스’를 27개국에 매주 방영하고 있다”며 “앞으로도 해외방송과 애플리케이션 ‘더강남’, 안내책자 등을 통해 ‘1등 관광 도시 강남’을 만들어가겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr