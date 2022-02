이재명 vs 김동연, 2일 저녁 대선후보 간 첫 양자토론(종합)

총 95분간 경제·정치·외교안보 분야서 토론

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보와 김동연 새로운물결 대선 후보가 2일 양자 정책토론을 개최하기로 합의했다.

1일 양 측은 공지문을 통해 "명칭은 '김동연-이재명 대선 후보 정책토론회(후보명 상호 교차)'로 하며, 일시는 2일 저녁 6시25분부터 8시까지 총 95분간 진행한다"고 밝혔다.

CBS가 주관하는 이번 토론회 주제는 경제, 정치, 외교안보 3개 정책 분야이며, 토론 진행 세부 사항은 주관 방송사과 양 후보가 추가적으로 협의하기로 했다.

박찬대 민주당 선거대책위원회 수석대변인은 이날 브리핑을 열고 "이재명 후보는 김동연 후보와의 양자 토론에 합의하고, 양자 토론을 국정 전반을 다루는 정책토론으로 진행하기로 했다"고 설명했다.

그는 "서로 어떠한 조건도 달지 않고 국민께서 원하는 민생현안과 정책 현안에 대한 대선후보의 식견과 철학을 토론회에서 감춤 없이 보여드리기로 합의한 것"이라고 말했다.

그러면서 "양 후보 모두 국민 상식에 부합하는 토론회를 진행하기로 통 크게 합의했다"면서 "여러 조건을 달고 말을 바꾸며 네거티브만 하겠다고 생떼를 쓴 윤석열 후보와는 차원이 다른 합의 사항"이라고 강조했다.

