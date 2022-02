총 95분간 경제·정치·외교안보 분야서 토론

[아시아경제 오주연 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보와 김동연 새로운물결 대선 후보가 2일 양자 정책토론을 개최하기로 합의했다.

1일 양 측은 공지문을 통해 "명칭은 '김동연-이재명 대선 후보 정책토론회(후보명 상호 교차)'로 하며, 일시는 2일 저녁 6시25분부터 8시까지 총 95분간 진행한다"고 밝혔다.

CBS가 주관하는 이번 토론회 주제는 경제, 정치, 외교안보 3개 정책 분야이며, 토론 진행 세부 사항은 주관 방송사과 양 후보가 추가적으로 협의하기로 했다.

