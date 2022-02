국힘 "이재명·김혜경, 공무원 사적 유용…국고 낭비 범죄행위"

[아시아경제 권서영 기자] 국민의힘이 이재명 더불어민주당 대선후보와 부인 김혜경 씨가 경기도의 공무원들에게 사적인 심부름을 시켰다는 논란에 대해 "국고를 낭비한 범죄 행위"라고 평했다.

31일 이양수 국민의힘 수석대변인은 논평을 통해 "이 후보와 부인 김씨가 경기도의 5급, 7급 공무원들을 사적 비서로 활용해 온 사실은 위계에 따른 갑질 수준을 넘어 국고를 낭비한 범죄행위"라고 밝혔다.

이 수석대변인은 "이 후보의 부인 김씨는 아무런 법적 근거 없이 공무원을 대리 처방, 음식 배달, 옷 정리, 아들 퇴원 수속 등 개인 비서처럼 부려왔다"고 썼다. 이어 "집사 노릇을 해온 배모 전 사무관은 겉으로는 허위 사실이고 선거 개입 의도라고 항변했지만, 경기도 공무원 출신 제보자에게 '모두 내 잘못'이라는 사과 문자를 보내고 만나자고 요청한 사실이 뒤늦게 확인됐다"며 "겉으로는 부인하고 뒤로는 사과하는 전형적인 이중 플레이"라고 비판했다.

또 이 수석대변인은 "배모 전 사무관 역시 이 후보 부부의 공무원 사적 활용에 동원됐던 공무원 중 한 명일 뿐"이라며 "제보자에게 문자 메시지를 보내든 만나서 사과를 하든 주체는 비서가 아닌 이 후보 부부가 돼야 마땅하다"고 강조했다. 그는 "제보자는 공포에 질려 신변 안전을 하소연하고 있다고 한다"며 "어디에 있냐고 묻고 만나자고 한 행위는 제보자의 휴대전화에 남은 증거를 인멸하거나 협박해서 입을 막고자 하는 의도가 클 수도 있다"고 주장했다.

이 수석대변인은 "김씨의 대리 약 처방, 아들 병원 뒤치다꺼리 등 공무원을 사적으로 유용한 사실은 이 후보와 김씨가 모를 수 없는 내용"이라고도 말했다. 아울러 "이 후보는 10년 넘게 비서로 써온 배모 전 사무관에게 책임을 미루지 말고 직접 나서 제보자에게 진심 어린 사과를 하는 것이 도리"라며 "이 후보와 김씨의 공무원 사적 유용에 대한 사법당국의 수사는 신속하고 철저하게 진행돼야 하고 경찰은 공포에 질린 제보자의 신변 안전에 힘써주길 바란다"고 촉구했다.

