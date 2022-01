접종 기록 위조해주고 18억원 챙겨…함정수사 중인 경관에 덜미 잡힌 美 간호사

[아시아경제 권서영 기자] 미국에서 코로나19 백신 접종 기록을 허위로 입력해주고 150만 달러(한화 약 18억원) 이상을 챙긴 미국의 간호사 2명이 피소됐다.

30일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)는 뉴욕주 서포크카운티 검찰이 간호사 줄리 디부오노(49)와 머리사 우라로(44)를 2급 위조 혐의로 기소했다고 보도했다. 검찰에 따르면 두 사람은 허위 백신 접종 기록을 원하는 성인에게 220달러, 어린이에게 85달러를 받고 접종 기록을 조작해준 혐의를 받았다.

이들은 뉴욕주의 백신 접종 데이터베이스에 접속해 백신 접종 기록을 허위로 입력하고 접종 증명서를 허위로 발급하는 등의 범행을 저질렀다. 검찰은 이들이 함정 수사 중이었던 경관에게도 백신 접종 없이 증명서를 발급해줬다고 밝혔다.

이어 검찰은 디부오노의 집에서 현금 90만 달러(한화 약 1억8000만원)와 함께 장부를 발견했다. 이 장부에 따르면 이들은 총 150만 달러가 넘는 돈을 챙겨온 것으로 추정됐다. NYT는 우라로 측이 경찰의 함정 수사에 문제가 있다며 무죄를 주장했고, 보석금 없이 풀려났다고 전했다.

권서영 기자 kwon1926@asiae.co.kr