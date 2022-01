[아시아경제 김진호 기자] 독일 북부 해안 지역에서 폭풍우로 인해 홍수 경보가 발령됐다.

30일 주요 외신에 따르면 항구 도시인 함부르크에서는 엘베강 수위가 평소 수준보다 높은 5.2m까지 올라가면서 유명 어시장이 물에 잠겼다. 또 소방관들이 전날과 이날 밤사이 450건의 긴급 신고를 받고 출동했다.

독일 공영 방송 NDR는 함부르크 동부에 있는 도시 비스마어 인근의 일부 지역에서는 정전이 발생했다고 보도했다. 북부 지역의 일부 철도 노선 운행이 중단되기도 했다.

독일 기상당국은 북부 지역에서 거의 시속 100㎞의 속도에 이를 수 있는 허리케인급 강풍이 일 수 있다고 경고했다.

